Basket, Fortitudo Agrigento supera Ragusa nell’ultimo test di pre-season

Vittoria netta con un punteggio di 77/53 nell’ultimo test di pre-season per i ragazzi di coach Cagnardi che questo pomeriggio sul parquet del PalaMoncada hanno affrontato la Virtus Ragusa. Una partita che serviva per mettere appunto le ultime cose e prendere le misure per la prima di campionato. Match ampiamente gestito dai padroni di casa che hanno così continuato a provare schemi di gioco, ma soprattutto messo ritmo nelle gambe imponendosi con un risultato netto. I giganti sono pronti a dare filo da torcere a tutti in campionato, prima tra tutte Imola domenica 27 settembre alle ore 18.00 per la prima al Palmoncada, dove servirà tutto il calore e supporto del nostro pubblico. Domani venerdì 18 settembre alle 20,00 la squadra sarà presentata ai tifosi nella sede della Concessionaria Maridiano – Zona Industriale Agrigento.