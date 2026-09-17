Aragona

“Il sudario di Gaza passa da Aragona” corteo e mostra per le vittime di guerra

Entrano nel vivo ad Aragona le iniziative del progetto “Il sudario di Gaza passa da Aragona”, un percorso di memoria, sensibilizzazione e partecipazione civile dedicato alle vittime della guerra a Gaza e in particolare ai bambini. Dopo gli appuntamenti inaugurali dei giorni scorsi, l’attenzione si sposta ora sul momento centrale della manifestazione. Sabato 19 settembre […]

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Entrano nel vivo ad Aragona le iniziative del progetto “Il sudario di Gaza passa da Aragona”, un percorso di memoria, sensibilizzazione e partecipazione civile dedicato alle vittime della guerra a Gaza e in particolare ai bambini.

Dopo gli appuntamenti inaugurali dei giorni scorsi, l’attenzione si sposta ora sul momento centrale della manifestazione.

Sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 19:00, la città sarà infatti attraversata dal grande “sudario di Gaza”, un telo bianco di circa 25 metri per 8 su cui sono scritti a mano i nomi dei bambini palestinesi uccisi nel conflitto. Il corteo prenderà il via dal piazzale antistante la Chiesa di San Giuseppe per concludersi in piazza Matrice. A sostenere il grande telo saranno decine di persone, con mani unite in un unico gesto simbolico per ribadire la volontà di una comunità che sceglie di non restare indifferente davanti alla sofferenza dei più piccoli.

Il percorso, promosso nell’ambito di un’iniziativa nata in Friuli Venezia Giulia da “CARNIA per la pace” e portata in diverse città italiane, vede ad Aragona la collaborazione del Gruppo Missionario dell’Unità Pastorale Santa Maria del Tre Re, dell’associazione “AGRIGENTO per la Palestina” e delle numerose realtà associative, sportive, culturali, musicali, teatrali ed educative locali, con il patrocinio gratuito del Comune.

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