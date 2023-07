Parcheggi a pagamento ospedali, Cartello sociale: “si pensi a migliorare i servizi sanitari”

“Come precedentemente espresso a proposito dell’iniziativa di istituire un parcheggio a pagamento presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, come Cartello Sociale siamo parimenti contrari all’istituzione di un parcheggio a pagamento presso l’ospedale di Sciacca. Non si comprende infatti l’esigenza di affidare a privati la gestione di tali aree di servizio, potendo la struttura sanitaria in autonomia provvedere a regolare gli spazi con apposita segnaletica senza creare disagi all’utenza. Il problema non è solo quello di pagare un obolo per avvicinarsi ad un luogo di cura e di assistenza sanitaria, il problema esiste in relazione ai motivi per cui i cittadini sono costretti a frequentare l’ospedale. In ogni caso la nostra contrarietà rimane ferma per questa e per qualunque altro presidio sanitario. Confidiamo infine che possa prevalere il buon senso e che in futuro non si pensi ad iniziative del genere che ha niente servono per migliorare la qualità dei servizi ospedalieri.A questo proposito auspichiamo segnali significativi che vadano realmente in direzione si un miglioramento del servizio sanitario pubblico”. Queste le parole del Cartello sociale della Provincia di Agrigento.