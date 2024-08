Pazienti talassemici, Fasted: “Grazie all’Asp di Agrigento per immediato intervento”

L’Associazione Talassemici Agrigentini desidera esprimere un profondo ringraziamento ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in particolare al Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, e al Direttore Sanitario facente funzione, Dott. Giuseppe Augello, per l’immediato e risolutivo intervento a favore dei nostri associati.

Di fronte alla preoccupante situazione segnalata dall’associazione, che denunciava il rifiuto di alcune farmacie nel fornire i presidi necessari per la terapia ferrochelante, i vertici dell’ASP di Agrigento si sono prontamente attivati per affrontare e risolvere il problema. Grazie all’efficace coordinamento della direzione strategica, supportata dal Dott. Alfonso Cavalieri, dal Dott. Giuseppe Bellavia e dalla Dott.ssa Valeria Ciotta, è stato possibile individuare una soluzione concreta e tempestiva.

Siamo lieti di comunicare che, grazie a un fondo ad hoc stanziato dall’ASP di Agrigento, i nostri ragazzi talassemici potranno finalmente ottenere i presidi terapeutici necessari in forma del tutto gratuita. Questo intervento rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie coinvolte e garantisce la continuità delle cure essenziali per la loro salute.

Parallelamente, non possiamo esimerci dal censurare con fermezza l’atteggiamento di quelle farmacie che, fino ad oggi, si sono rifiutate di fornire i presidi o, ancor peggio, li hanno forniti solo dietro un compenso economico, chiedendo ai pazienti di pagare la differenza tra il rimborso regionale e il costo effettivo dei presidi. Consideriamo questo comportamento inaccettabile e contrario ai principi etici e professionali che dovrebbero guidare l’operato di chi lavora nel settore della salute.

Rinnoviamo dunque i nostri più sentiti ringraziamenti alla direzione dell’ASP di Agrigento per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti dei bisogni dei talassemici agrigentini, auspicando che la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa continuare a garantire un’assistenza sanitaria equa e accessibile per tutti.