Saluto fascista durante manifestazione per Gaza, denunciata 

Una ragazza di 30 anni e’ stata denunciata per avere fatto il saluto fascista durante una manifestazione pro Palestina in piazza Scandaliato a Sciacca, in Sicilia. La donna, residente in citta’, durante l’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza 50.000 sudari”, ha iniziato a urlare e poi ha fatto il saluto inneggiante al fascismo. Le forze dell’ordine presenti l’hanno identificata e denunciata alla Procura per l’ipotesi di reato di apologia del fascismo.