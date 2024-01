Sciacca, al via lavori di miglioramento rete fognaria

Importanti lavori per il miglioramento della rete fognaria cittadina interesseranno anche la zona marina. L’inizio del cantiere è previsto per lunedì prossimo 22 gennaio in Via Mulini. È quanto rende noto il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Servizi a Rete Valeria Gulotta.

La viabilità sarà garantita. Si potrà transitare nei due sensi di marcia. È quanto ha assicurato la direzione dei lavori.

Le opere nella zona marina consisteranno in 5 fasi: la Fase 1 è segnata in azzurro ed è prevista dal giorno 22 gennaio al giorno 26 gennaio; la Fase 2 è segnata in magenta ed è prevista dal giorno 5 febbraio; le altre fasi e la viabilità alternativa saranno comunicate successivamente.