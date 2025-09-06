Politica

Sciacca, approvato il Piano particolareggiato attuativo relativo al progetto di Monte Rotondo

Il progetto prevede la realizzazione di 735 posti letto distribuiti tra strutture ricettive e residenziali, integrate con servizi di qualità e ampie aree verdi attrezzate

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Sindaco Fabio Termine e l’Assessore all’Urbanistica Salvino Patti comunicano che la Giunta Comunale di Sciacca ha approvato il Piano Particolareggiato Attuativo relativo al progetto di Monte Rotondo, un intervento di grande rilevanza che segna un passo decisivo per lo sviluppo della città.
Sciacca è già una località turistica di primo piano. Questo investimento rafforza ulteriormente il ruolo della città nel settore turistico-ricettivo, generando benefici che coinvolgeranno l’intera economia locale, dal comparto turistico a quello edilizio .
Il progetto prevede la realizzazione di 735 posti letto distribuiti tra strutture ricettive e residenziali, integrate con servizi di qualità e ampie aree verdi attrezzate, per una superficie complessiva di circa 460.000 mq. È prevista inoltre la creazione di spazi culturali, tra cui un museo destinato ad accogliere i reperti provenienti dall’area archeologica di Monte Rotondo, che arricchirà ulteriormente l’offerta turistico-culturale del territorio.
Particolare attenzione merita l’impatto occupazionale: grazie a questo investimento verranno creati nuovi posti di lavoro, offrendo soprattutto a tanti giovani di Sciacca la possibilità concreta di costruire il proprio futuro nella propria città.
Con l’adozione del Piano Particolareggiato Attuativo, il progetto compie un ulteriore e concreto passo verso la sua realizzazione, trasformandosi in un’opportunità reale di sviluppo e crescita per l’intera comunità.
Un risultato importante è stato inoltre raggiunto sul piano della tutela e della fruizione collettiva del litorale: in sede di conferenza di pianificazione il Comune ha infatti chiesto e ottenuto la proprietà delle aree necessarie a garantire a tutti i cittadini l’accesso libero al mare e alla spiaggia, un principio irrinunciabile di giustizia e inclusione.
Sciacca consolida la sua vocazione turistica, guardando al futuro con una visione chiara: più sviluppo, più lavoro, più opportunità per la città e i suoi giovani.

