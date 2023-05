Sciacca, furgone in marcia prende fuoco: conducente si mette in salvo 

Furgone a fuoco nei pressi del rifornimento Eni di Sciacca lungo la Ss 115. Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo è andato in fiamme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo prima che il rogo divorasse l’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno domato l’incendio. Disagi si sono verificati nella viabilità con il traffico bloccato.