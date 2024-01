Sciacca, cortocircuito provoca incendio in un frantoio: danni per 15 mila euro 

Fiamme a Sciacca. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri nell’area esterna dell’oleificio dell’Unione Produttori Olivicoli in viale Siena. La natura del rogo è del tutto accidentale e sarebbe stata causata da un cortocircuito.

A fuoco numerose pedane di concime e diverse ceste in plastica. Secondo una prima stima, il danno ammonterebbe a circa 15 mila euro. In breve tempo si è levata in cielo una colonna di fumo nero. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.