Sciacca dedica una scultura a “U Zu Franciscu” Maniscalco

Una scultura dedicata a Francesco Maniscalco, storico e apprezzato massaggiatore di Sciacca. L’opera è stata realizzata su iniziativa dell’Amministrazione comunale per rendere omaggio a una figura molto amata e popolare. Di “U Zu Franciscu”, così come era chiamato, è rimasta grata memoria.

È una scultura in ceramica modellata dal maestro saccense Francesco Recca. Sarà inaugurata con una pubblica cerimonia sabato 26 settembre, alle ore 19,00, nel quartiere di San Michele.

Il luogo dove sarà collocata l’opera è la villetta di piazza Gerardo Noceto, a pochi passi dalla Salita San Michele dove Francesco Maniscalco è nato il 10 aprile 1927, dove è cresciuto e dove ha operato fino a pochi mesi prima della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto 2018. Alla cerimonia saranno presenti le autorità cittadine, i familiari e quanti hanno ricevuto il dono delle sue cure.

Il nome di Francesco Maniscalco è legato alla salute, al benessere, alla guarigione. Era così stimato e benvoluto da essere cercato anche in tarda età da chi aveva bisogno delle sue mani, pure da fuori città. Per mezzo secolo è stato il massaggiatore ufficiale dello Sciacca calcio, collaborando anche con altre realtà sportive della provincia di Agrigento. Aveva trasformato la sua abitazione in ambulatorio, dove prestava la sua opera gratuitamente per restituire serenità a chi ne aveva bisogno. Una missione al servizio degli altri. E questa sua innata dote, questa sua umanità, sono ricordate ancora oggi con gratitudine.

Alla cerimonia, i familiari annunciano la presenza di un ex direttore dello staff medico di importanti squadre di calcio di serie A, amico ed estimatore di Francesco Maniscalco.