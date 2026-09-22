Aragona, si presenta il libro “Libera di Guarire” nell’incontro su bullismo e cyberbullismo 

Verrà presentato venerdì 25 settembre2026, alle ore 19, al Mudia di Aragona (Chiesa del Rosario), il libro “Libera di Guarire” di Giordana Proto, naturopata DBN. La presentazione sarà il punto di partenza per un incontro dedicato alla storia personale dell’autrice e ai temi della consapevolezza di sé, della salute e della rinascita, con uno spazio di approfondimento rivolto al bullismo e al cyberbullismo. A dialogare con l’autrice sarà Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina ed esperto di bullismo e cyberbullismo.

L’incontro, aperto a tutti, prenderà le mosse dall’esperienza personale della naturopata catanese per sviluppare una riflessione sui temi della salute, del benessere e della consapevolezza di sé. Premiato all’Etnabook, Festival Internazionale del libro e della cultura e presentato anche in occasione del Festival del Cinema di Venezia, il libro ripercorre la storia personale di Giordana Proto, attraversando esperienze di fragilità, problemi di salute, momenti di difficoltà e di trasformazione, fino al percorso di studio e di ricerca che l’ha avvicinata alle discipline bionaturali e bioenergetiche. Tra i temi che emergono dalla sua esperienza trova spazio anche quello del bullismo, osservato non soltanto nella sua dimensione sociale e relazionale, ma soprattutto attraverso la sofferenza che può generare nella persona e il modo in cui esperienze emotivamente intense possono essere vissute e percepite anche attraverso il corpo.

Nel libro trovano spazio anche le esperienze di persone che convivono o hanno convissuto con condizioni croniche e autoimmuni e che, attraverso il percorso intrapreso, raccontano di aver ritrovato un maggiore equilibrio psicofisico e una migliore qualità di vita. L’incontro, introdotto dall’arciprete di Aragona, don Angelo Chillura, e dal giornalista Alan David Scifo, affronterà inoltre il rapporto tra consapevolezza di sé e giudizio degli altri, approfondendo le dinamiche del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni che oggi assumono nuove dimensioni anche attraverso l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione.