Apertura

Mafia, niente alcolici in cella per il mandante dell’omicidio del giudice Livatino 

Gallea, condannato definitivamente all’ergastolo per essere uno dei mandanti dell’omicidio Livatino, era tornato in semilibertà e aveva riorganizzato la Stiddaa a Canicattì

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Niente alcolici in cella per il boss della Stidda Antonio Gallea, 69 anni, uno dei mandanti dell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che si era opposto alla decisione del tribunale di Sorveglianza che, a sua volta, aveva dato l’ok al consumo di vino e birra nella struttura penitenziaria. Gallea, uno degli esponenti di rilievo della Stidda di Canicattì, è attualmente detenuto in regime di alta sicurezza nel carcere di Oristano.

Già condannato all’ergastolo poiché ritenuto il mandante dell’efferato omicidio del giudice Rosario Livatino era tornato in semilibertà prima di finire nuovamente in manette nel 2021 nell’operazione Xidy. Gallea ha scontato ininterrottamente la pena in carcere fino al 2015 quando il Tribunale di Sorveglianza di Napoli gli concede la semilibertà e dal 2017 anche la licenza premio che gli permette di tornare a Canicattì. Permessi accordati in ragione della dedizione ad attività di volontariato ed al proseguimento di studi universitari. Per gli inquirenti, però, non ci fu nessun reinserimento sociale ma il boss canicattinese – una volta uscito – riprese le redini di quella temuta organizzazione criminale. Per questi fatti Gallea è stato condannato in primo grado a 22 anni di reclusione

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Lite in famiglia a Favara, poi la scoperta: in casa due pistole e 250 grammi cocaina, arrestato 40enne
Apertura

Mafia, niente alcolici in cella per il mandante dell’omicidio del giudice Livatino 
Apertura

Cade da cavallo e muore a 17 anni, Ismaele non ce l’ha fatta 
Apertura

Palma di Montechiaro, cacciatore ferito alla gamba dall’amico con un colpo di fucile
di Giuseppe Castaldo

Cinque omicidi (ancora) senza un colpevole: i “cold case” che hanno sconvolto Licata 
banner italpress istituzionale banner italpress tv