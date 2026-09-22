Rimossi chioschi abusivi e sequestrati prodotti ortofrutticoli: sanzioni per oltre 47mila euro

La Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo integrato del territorio nel quartiere di Librino, in piena sinergia con la Polizia Locale, il Comune di Catania e l’azienda che cura la raccolta rifiuti. In campo sono scesi i poliziotti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli agenti della Polizia Locale, unitamente agli operai del Comune di Catania. Rilevanti i risultati del servizio di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Infatti, sono stati effettuati numerosi sequestri di tavoli, sedie e gazebi per occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di alcuni chioschi, sono state elevate sanzioni nei confronti di alcuni venditori ambulanti risultati privi di qualsiasi autorizzazione e sono stati sequestrati 570 kg di prodotti ortofrutticoli non tracciati, che, dopo gli opportuni accertamenti, sono stati donati ad enti caritatevoli. Nel complesso sono state elevate sanzioni per 47.000 euro. Grazie alla sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale, alcune zone del quartiere sono state bonificate con la rimozione di veicoli abbandonati e/o privi di copertura assicurativa, nonché di installazioni abusive realizzate da soggetti che si erano appropriati di spazi pubblici senza alcuna autorizzazione, creando, peraltro, un’illecita concorrenza con chi paga regolarmente l’affitto o il mutuo per gestire attività in adeguati immobili.Inoltre, con la partecipazione dell’azienda incaricata per la raccolta dell’immondizia, sono stati rimossi rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni tipo, in quantità tali da riempire 8 camion.

La finalità delle suddette operazioni, già poste in essere in altri quartieri della città, sia in centro che in periferia, è quella di ripristinare il decoro urbano e la viabilità, restituendo alla collettività la fruizione di spazi pubblici.Fondamentale come sempre la sinergia istituzionale, che ha permesso di bonificare parzialmente la zona, restituendo al quartiere sicurezza, decoro e vivibilità. I servizi antidegrado coordinati dalla Questura di Catania proseguiranno in altre zone, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini.