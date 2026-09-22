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Cade da cavallo e muore a 17 anni, Ismaele non ce l’ha fatta 

Inizialmente la prognosi era stata riservata, ma nelle ore successive il quadro clinico è precipitato fino al decesso

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Ismaele, il 17enne caduto da cavallo a Camporeale, è morto. Il giovane nei giorni scorsi era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo in gravissime condizioni, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

A causa dei gravi traumi riportati alla testa e al torace, il ragazzo era stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elisoccorso al Civico di Palermo, dove i sanitari hanno tentato in ogni modo di stabilizzarne le condizioni. Inizialmente la prognosi era stata riservata, ma nelle ore successive il quadro clinico è precipitato fino al decesso. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri

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