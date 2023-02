Sciacca, gli operatori ecologici incontrano il sindaco: “impegno per stipendio puntuale”

Gli operatori ecologici del comune di Sciacca hanno incontrato nella tarda mattina di ieri, al Comune di Sciacca, il sindaco, Fabio Termine, e l’assessore all’Ambiente, Salvino Patti per discutere sulla situazione pagamenti.

“Gli amministratori – dice il rappresentante provinciale Fiadel, Luigi Costa – si sono impegnati a fare in modo che lo stipendio ai lavoratori arrivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Attendiamo già dalle prossime mensilità”. I lavoratori, che solo da pochi giorni hanno ricevuto lo stipendio di gennaio, avevano annunciato un’assemblea durante gli ultimi turni di servizio, poi annullata quando hanno ricevuto la convocazione a palazzo di città. Questi lavoratori sono dipendenti della Srr in comando alle ditta che svolgono a Sciacca il servizio di raccolta dei rifiuti.