Sciacca, il Lions consegna cane guida a Francesca

È stata una cerimonia di consegna di un Cane Guida importante ed emozionante quella organizzata, nella Sala Blasco del Palazzo Comunale di Sciacca, dalla Decima Circoscrizione del Distretto 108Yb Lions Sicilia presieduta dall’Avv. Giacomo Cortese.

All’evento, dove erano anche presenti le più alte cariche distrettuali, rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Agrigento, si è provveduto a consegnare “Capi” un labrador che sarà per il futuro un indispensabile compagno di vita e guida per Francesca, saccense non vedente. Da diversi anni infatti era in corso la preparazione e l’addestramento del cane guida a cura del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, una scuola di eccellenza a livello internazionale nel settore di attività.

Rispettando il desiderio del Governatore del Distretto Lions dell’anno sociale 2020/2021 Mariella Sciammetta, i Clubs Lions della X Circoscrizione, guidati dall’allora Presidente di Circoscrizione Nicolò Scaturro, hanno provveduto a raccogliere le somme necessarie per prenotare un cane guida per dare una possibilità di vita migliore ad persona non vedente del territorio agrigentino. La Circoscrizione, grazie anche alla collaborazione economica del Distretto, è stata così in grado di realizzare un importante servizio nell’ambito del progetto “Due occhi per chi non vede” del Servizio Cani Guida dei Lions ODV Ente Morale di Limbiate, la scuola che dal 1959 ha preparato e destinato al servizio di guida ben oltre 2300 cani guida.

La cerimonia di consegna di Capi a Francesca Licata si è svolta dinanzi a un folto pubblico con numerosi cittadini di Sciacca, soci Lions della Circoscrizione e ospiti distrettuali che hanno partecipato entusiasti all’evento quali il Governatore Distrettuale Avv. Daniela Macaluso, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, il Past Governatore Distrettuale per l’anno sociale 2020/21 Avv. Mariella Sciammetta, il secondo Vice Governatore Distrettuale Dr. Diego Taviano, il Direttore del Centro Studi Lions “E. Grasso” Dr. Vincenzo Leone, il Coordinatore GMT/GET Distrettuale Avv. Antonio Bellia, il Presidente di Zona 26 Dr Giuseppe Caramazza, il Presidente di Zona 28 Dr.ssa Tecla Bartolomeo, il delegato Lions del service Cani Guida per l’anno sociale 2020/21 Avv. Vito Signorello, il componente di Circoscrizione per il service Cani Guida per il corrente anno sociale Salvo Lo Vullo, Il Presidente dell’UICI sez. di Agrigento Giuseppe Vitello e l’Assessore Comunale Agnese Sinagra.

In un clima di grande emozione e commozione la serata ha consentito di illustrare le iniziative dei Lions e della Scuola del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate e di augurare a Francesca un sereno futuro con una nuova inseparabile guida.