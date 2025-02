Sciacca, si chiude la fase di emergenza idrica con il ripristino del Carboj

Con il ripristino del Carboj e la riattivazione del servizio idrico, si chiude la fase di emergenza provocata dal furto di cavi elettrici ai pozzi della sorgente. E si disattiva anche il servizio di supporto all’ente gestore avviato per fronteggiare il momento critico in soccorso dei cittadini, con personale e mezzi della protezione civile e della forestale.

È quanto rendono noto il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla Protezione Civile Valeria Gulotta e l’assessore ai Servizi a Rete Alessandro Curreri che ringraziano quanti hanno collaborato per giorni per garantire acqua ai cittadini dopo il criminale episodio che ha privato la città dell’importante fonte di approvvigionamento. Si ringraziano, in particolare, la Protezione Civile regionale, la Forestale e l’associazione nazionale Squadre di soccorso tecnico di Sciacca per avere assicurato l’importante servizio con proprio personale e mezzi.

Come si ricorderà, l’Amministrazione comunale aveva costituito un tavolo di coordinamento tra più enti e si era attivato un numero telefonico diretto (ora disattivato) a disposizione dei cittadini per richiedere la fornitura in emergenza.