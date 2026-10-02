Sorpreso con 20 grammi di hashish dai carabinieri a Sciacca, denunciato 

Fermato dai carabinieri durante un controllo stradale è stato sorpreso in possesso di hashish. È accaduto in via Gaia di Garaffe, a Sciacca. A finire nei guai un ventenne egiziano, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è incappato in un posto di controllo dei militari dell’Arma, impegnati sul territorio. Una successiva perquisizione ha dato esito positivo con il rinvenimento di 20 grammi di hashish.