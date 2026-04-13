Sciacca

SuperEnalotto, centrato un “5” a Sciacca

Nell’estrazione di venerdì a Sciacca, in provincia di Agrigento, centrato un “5” da 4.121,31 euro

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Sicilia vincente con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, tra i concorsi di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 sono stati centrati cinque “5” per un valore complessivo di oltre 58mila euro. Nell’estrazione di venerdì a Sciacca, in provincia di Agrigento, centrato un “5” da 4.121,31 euro, presso il “Tabacchi Scaduto” in Via Vittorio Emanuele, 62; nello stesso concorso centrato un “5” a Catania, presso il punto vendita “Tabacos” lungo la Strada Statale Gelso Bianco e un  “5” dallo stesso valore anche ad Acireale, in provincia di Catania, presso il punto vendita “Lotto-Tabacchi di Walter Politi” in Via Dafnica, 104. Ancora nel concorso di venerdì centrati altri due “5” da 4.121,31 euro ciascuno a Palermo: il primo in Via Umberto Maddalena, 10 presso il “Bar Tabacchi Luca” e il secondo presso il “Tabacchi” in Piazza Mondello, 10. Mentre sabato, sempre a Palermo, centrato un “5” da 42.156,88 euro, presso il Tabacchi “Riv.227 Centineo” situato in Corso Tukory, 20.

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