Tenta di sedare rissa e viene colpito con coltello alla mano, ferito poliziotto a Sciacca

Un agente di polizia in vacanza a Sciacca è rimasto ferito ad una mano nel tentativo di sedare una rissa avvenuta nel centro. Il poliziotto, che si trovava in compagnia con alcuni amici, è intervenuto subito dopo la zuffa per riportare la calma.

Qualcuno degli esagitati lo avrebbe colpito alla mano con un coltello. Per fortuna la ferita riportata non è grave e l’agente si è fatto medicare l’indomani all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che stanno ricostruendo la vicenda.