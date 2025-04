Trovato cadavere tra gli scogli nel mare di Sciacca, indagini 

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri tra gli scogli a Capo San Marco, a Sciacca. A lanciare l’allarme sarebbe stato un turista inglese che stava percorrendo quel tratto di mare con una canoa. Sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri e vigili del fuoco per il recupero del corpo.

Secondo primissime informazioni, la vittima potrebbe essere un immigrato. Il cadavere, infatti, sarebbe in acqua da molti giorni e per questo allo stato irriconoscibile. Il recupero della salma, inoltre, è stato particolarmente difficile a causa della zona impervia. Bisognerà comunque attendere i necessari accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda.