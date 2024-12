Volontariato e affido familiare, open day e convegno a Sciacca 

Famiglie per la famiglia. Una giornata dedicata all’affido familiare e all’importanza della genitorialità e del volontariato. Domani, giovedì 5 dicembre, in occasione della giornata mondiale del volontariato, si svolgeranno alla Badia Grande due iniziative: un convegno e un open day. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, alle scuole, ai professionisti del settore (con crediti per avvocati e assistenti sociali). Gli eventi sono promossi e organizzati dall’assessorato alle Politiche Sociali, con il Terzo Settore del Comune di Sciacca – Ufficio Affari Sociali, in partenariato con altri enti.

IL CONVEGNO

Il titolo del convegno è “Affidamento familiare: famiglie per la famiglia. Quando si accoglie un bambino”. Sarà per l’intera giornata di giovedì 5 dicembre, con inizio alle ore 8,30 nelle sale della Badia Grande. Interverranno psicologhe e assistenti sociali del Comune di Sciacca e del Distretto Socio Sanitario n.7, magistrati del Tribunale dei Minori, rappresentanti dell’Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia, del Coordinamento nazionale comunità accoglienti e dell’Associazione delle famiglie affidatarie di Palermo. Ci saranno anche testimonianze di genitori affidatari. Gli avvocati e gli assistenti sociali che si registreranno per la partecipazione al convegno avranno crediti formativi dai propri ordini professionali. A richiesta, agli alunni delle scuole superiori invitate, saranno rilasciati attestati di partecipazione. “Il convegno – dice l’assessora alle Politiche Sociali Agnese Sinagra che modererà i lavori – si inserisce in un progetto di sportello che stiamo portando avanti e in un’azione di promozione della cultura dell’adozione e dell’affido familiare”.

OPEN DAY

Dalle ore 9,30 e per l’intera mattinata di giorno 5 dicembre, nei locali del Multisala Badia Grande, si svolgerà l’Open day degli enti del Terzo Settore iscritti all’albo regionale del RUNTS. Iniziativa del Comune di Sciacca con il CESVOP e le associazioni della Casa del Volontariato. Le associazioni presenteranno le proprie attività e promuoveranno la cultura del volontariato. “Il proposito – dice l’assessora Agnese Sinagra – è quello di invitare i partecipanti a dare il proprio contributo e a unirsi alle azioni sociali intraprese, come ad esempio i giovani per avviarli a una cittadinanza e a una partecipazione attiva al servizio della comunità”.