Ztl a Sciacca, le associazioni: “progetto strategico e fondamentale per il futuro della città”

“Non entriamo nel merito delle questioni politiche che non appartengono a chi fa impresa e suggerisce alle istituzioni le azioni giuste per fare crescere l’economia con una visione di città aperta al futuro. Ma non accettiamo che la politica stravolga nelle sedi istituzionali le nostre idee”.

Lo dice oggi il Cda di Sciacca Turismo, l’associazione di imprese turistiche con più posti letto in provincia di Agrigento che aderisce a Confcommercio e Federalberghi, alla quale fanno riferimento alberghi, hotel, case vacanze e B&B che operano a Sciacca.

“Abbiamo dialogato e ci siamo più volte confrontati con le istituzioni cittadine per la programmazione della Ztl estiva – afferma Sciacca Turismo – abbiamo formulato le proposte scaturite a sua volta da un confronto interno e ci siamo ritenuti soddisfatti del provvedimento adottato dall’amministrazione, convinti della necessità che la città si renda protagonista di una svolta culturale. E con coerenza abbiamo ribadito questa nostra posizione in occasione di una riunione della commissione attività produttive. Ci dispiace che il Presidente di tale organismo – aggiunge il Cda – in occasione della recente seduta consiliare abbia riferito che tutte le strutture turistiche cittadine vogliono una modifica dell’attuale Ztl. Ha detto una cosa errata e siamo certi che saprà correggerla a breve”.

“Ogni nuovo provvedimento può essere modificato e modulato in base a sopraggiunte nuove esigenze, ma bisogna avere pazienza e non alzare muri prima ancora di una valutazione più ampia. Noi, in rappresentanza delle imprese turistiche che svolgono la loro attività in città e che trasferiscono ogni anno al Comune i proventi della tassa di soggiorno pagata dai clienti, sosteniamo le scelte fatte dall’amministrazione comunale e condivise anche da altre categorie. Siamo convinti – conclude Sciacca Turismo – che la Ztl, al di là del colore politico di chi la propone, sia un progetto strategico e fondamentale per il futuro della città. Porterà miglioramenti sostanziali sulla vivibilità del centro storico e di questo abbiamo già riscontri direttamente con i residenti e con la clientela. Resta la nostra assoluta contrarietà a chi parla di smantellamento del progetto”.