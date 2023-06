MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Oltre il 40% in più rispetto all’anno precedente per un totale di 45 milioni di euro come valore economico, 15 milioni investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica del territorio, 47 GWh di energia prodotta da fotovoltaico ed eolico, 3655 studenti e docenti coinvolti in percorsi di educazione ambientale […]