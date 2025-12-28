Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino guarda al futuro: “nostro progetto proseguirà”

“Dopo anni di lavoro ed impegno quotidiano e senza lesinare sforzi ed avendo raggiunto risultati concreti per Palma di Montechiaro, sentiamo oggi ancora più forte il dovere di guardare verso il futuro. Lo facciamo con responsabilità, visione e spirito di servizio, consapevoli che molto è stato realizzato ma che tanto altro resta ancora da costruire, insieme. Il progetto politico e amministrativo nato in questi anni proseguirà”. Il sindaco di Palma di Montechiaro traccia un bilancio della sua attività amministrativa e guarda al futuro della città.

Stefano Castellino è pronto a rimettersi in gioco insieme alla sua squadra per continuare a governare la città. Al suo fianco: il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Scicolone, i Consiglieri Comunali: Salvatore Acri, Massimo Amato, Calogero Castronovo, Salvatore Castronovo, Giuseppe D’Orsi, Saro Falco, Alessandra Falsone, Angela Incardona, Salvatore Montalto, Letizia Pace, Tiziana Salamone, Giovanni Scopelliti, Gaetano Vitello; e la Giunta: Rosaria Vella, Nicola Avanzato, Angelo Incardona (Assessore e Consigliere), Gaetano Lupo e Giuseppe Petrucci.

“È un progetto solido, condiviso, radicato nella comunità, che guarda al futuro con ambizione e concretezza – spiega Castellino – Molto è stato fatto, ma dobbiamo proseguire per raggiungere nuovi ed importanti traguardi, Palma lo merita. Ci proporremo nuovamente per dare continuità amministrativa, visione politica, una guida stabile e una squadra capace di conoscere i problemi e di affrontarli con competenza e determinazione. Per questo andiamo avanti, uniti, compatti, determinati, ci presenteremo nuovamente, in continuità e con rinnovata forza, con una squadra ampia, coesa e profondamente legata al territorio, pronta a ripresentarsi al Popolo di Palma di Montechiaro per proseguire il cammino di crescita e rinascita nel periodo 2027–2032. Una squadra che si presenta con i fatti, non con gli slogan. Un progetto che prosegue per continuare a guidare la Città verso il futuro. Amiamo Palma di Montechiaro.

Siamo onorati di servirla ogni giorno con umiltà, dedizione e massimo rispetto per le istuzioni e la legalità.

Il percorso di rinascimento avviato continuerà ad andare avanti, perché – conclude il sindaco – Palma merita crescita, dignità, opportunità e futuro”.