PALERMO (ITALPRESS) – Scattano le nuove regole di accesso nelle sale imbarchi dell’aeroporto di Palermo. Dal primo agosto si potrà entrare nelle sale dei gates non prima di due ore dall’orario di partenza del volo. Per fare un esempio, se la partenza è alle 11 non sarà consentito l’ingresso ai controlli di sicurezza prima delle […]