Si intrufola in una villetta per rubare le grondaie, pluripregiudicato arrestato in flagranza

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 34 anni fermato mentre stava trasportando un grosso tubo di una grondaia, appena sradicato dal muro di una villetta, nel quartiere Picanello. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania lo hanno individuato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. I poliziotti hanno notato, nei pressi di una villetta di via Messina, un’auto con il motore ancora acceso e il portabagagli aperto con all’interno tre grossi tubi. Dopo essersi avvicinati, hanno visto, appoggiato al muretto dell’abitazione, un tavolino che, come ricostruito successivamente dagli agenti, era stato utilizzato dal pluripregiudicato per scavalcare e intrufolarsi all’interno della villetta.

Nel frattempo, l’uomo è tornato verso l’auto per riporre l’ulteriore tubo appena scardinato dal muro della villetta, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti delle volanti.

Contemporaneamente la Sala operativa della Questura ha rintracciato i proprietari dell’abitazione che hanno denunciato il furto e hanno confermato come tutti i tubi trovati nell’auto fossero di pertinenza della loro villetta. All’interno del veicolo usato dal 34enne sono stati trovati e sequestrati diversi attrezzi e arnesi, come torcia, cesoie, cacciaviti e chiavi inglesi, usati generalmente per scassinare.

Alla fine dell’attività, l’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza. Informato il PM di turno, il pluripregiudicato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del ladro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.