Sicurezza e Prevenzione a Fontanelle: installato un nuovo defibrillatore salvavita in via B.F.Celsa

Un importante presidio di sicurezza si aggiunge al quartiere di Fontanelle, un Defibrillatore Semiautomatico Esterno, un essenziale dispositivo salvavita donato da Confagricoltura Agrigento, Confagricoltura Donna Sicilia e ANPA Pensionati Confagricoltura Onlus – “L’età della Saggezza”.

Si tratta di un segno concreto di attenzione alla tutela della salute e a sostegno della sicurezza di tutta la comunità, che ha portato alla scelta condivisa di installare il dispositivo proprio nella via B.F. Celsa, luogo particolarmente significavo per Fontanelle in quanto punto nevralgico del quartiere, caratterizzato da un’alta densità di attività commerciali e frequentato quotidianamente da famiglie, giovani e anziani. La presenza di un defibrillatore in questo spazio pubblico costituisce un importante strumento di prevenzione e di salvaguardia della vita.

L’iniziativa non si limita alla sola donazione dello strumento. Per garantire che il presidio sia realmente efficace, la Ditta Crisos ha donato i corsi di formazione BLSD, permettendo così ai cittadini e agli esercenti di intervenire con competenza e rapidità in caso di emergenza.

“L’iniziativa testimonia l’importanza della collaborazione virtuosa tra enti, associazioni e realtà del territorio che condividono l’obiettivo della cura del bene comune: lavorare insieme con responsabilità e fiducia consente di rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità e di guardare con maggiore attenzione al presente e con speranza al futuro. Un sentito grazie ai vertici regionali di Confagricoltura Sicilia, il Presidente Rosario Marchese Ragona, il Direttore regionale Alessandro Vita e la presidente provinciale di Confagricoltura donna, Raimonda Carbone. Si ringrazia inoltre la Dott.ssa Lucia Giarrusso e la Farmacia Bajo per la loro preziosa disponibilità e le attività commerciali Vera Beauty e Caffetteria Fontanelle, il cui supporto logistico e collaborativo è stato essenziale per la riuscita dell’iniziativa e la valorizzazione del momento inaugurale”, si legge in una nota da parte del comitato di quartiere Fontanelle insieme