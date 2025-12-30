Trasportava 2 tonnellate di fuochi d’artificio, denunciato sessantenne

I poliziotti della Divisione Polizia amministrativa e sociale della questura di Catania hanno denunciato un 60enne catanese per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorita’ di pubblica sicurezza e utilizzando un veicolo non idoneo. Durante un mirato controllo effettuato nella zona del viale Mario Rapisardi, gli agenti della Squadra amministrativa hanno fermato un veicolo sospetto, condotto proprio dal 60enne.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 2000 chilogrammi di fuochi d’artificio senza documenti attestanti la tracciabilita’, in violazione delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. Dal controllo effettuato dai poliziotti e’ emerso che il trasporto, per le modalita’ e l’ingente quantita’, costituiva un serio pericolo per l’incolumita’ delle persone.

Un carico potenzialmente pericoloso e, verosimilmente, destinato al mercato illegale, che pertanto che e’ stato sottoposto a sequestro. Atteso che il 60enne non ha saputo fornire valide giustificazioni in merito alla provenienza di quanto trasportato, gli agenti lo hanno denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso.