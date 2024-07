PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova stella illuminerà la 35esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 al via sabato sui campi in terra rossa del Country Time Club di Mondello. La ceca Karolina Muchova, ex numero 8 al mondo, sarà al via nel tabellone principale grazie a una wild card concessa dal direttore del […]