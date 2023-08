PALERMO (ITALPRESS) – Dal suo letto presso l’unità operativa di chirurgia plastica del Policlinico di Palermo, Haisman, ventitrenne sudanese, cerca aiuto per rintracciare i suoi fratelli Asil, 13 anni, e Haider, 16 anni, unici altri superstiti della sua famiglia. Dal Sudan, come tanti immigrati, erano partiti in cerca di una vita migliore, ma la loro […]