Agrigento

Cede manto stradale alla zona industriale, pericolo per i mezzi pesanti

Da circa un mese l'area è stata transennata ma nessun lavoro è stato effettuato per mettere in sicurezza l'area e ripristinare il manto stradale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



Un tratto di strada lungo il viale Mediterraneo nella zona industriale di Agrigento è stato transennato a causa del cedimento del manto stradale.

Il tratto di strada, con evidente avvallamento, è ogni giorno attraversato da centinaia di mezzi pesanti visto le tante aziende. Pericolo segnalato dai tanti imprenditori della zona che ancora non hanno avuto riscontri. L’area, è stata transennata con dei segnali che indicano “lavori in corso”, ma di fatti nessuno ha lavorato per ripristinare il manto stradale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Sicilia

Plastic free onlus, raccolte oltre 65 tonnellate di plastica e rifiuti in Sicilia
Lampedusa

Ex eurodeputato Pietro Bartolo lascia il Pd: “partito di faide”
Agrigento

Cede manto stradale alla zona industriale, pericolo per i mezzi pesanti
Agrigento

Democrazia partecipata ad Agrigento, il progetto vincitore è “Spazi di ascolto e memoria”
Agrigento

Nuove linee di attività broncologiche all’Ospedale, servizio innovativo a disposizione della collettività
di Irene Milisenda

Agrigento Capitale della cultura, il prefetto Caccamo: “Si poteva fare di più” (vd)
banner italpress istituzionale banner italpress tv