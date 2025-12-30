Cede manto stradale alla zona industriale, pericolo per i mezzi pesanti





Un tratto di strada lungo il viale Mediterraneo nella zona industriale di Agrigento è stato transennato a causa del cedimento del manto stradale.

Il tratto di strada, con evidente avvallamento, è ogni giorno attraversato da centinaia di mezzi pesanti visto le tante aziende. Pericolo segnalato dai tanti imprenditori della zona che ancora non hanno avuto riscontri. L’area, è stata transennata con dei segnali che indicano “lavori in corso”, ma di fatti nessuno ha lavorato per ripristinare il manto stradale.