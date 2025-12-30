Nuove linee di attività broncologiche all’Ospedale, servizio innovativo a disposizione della collettività

L’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, diretta dal dottor Gerlando Fiorica, ha avviato importanti e innovative linee di attività in ambito broncopneumologico, ufficialmente inserite nelle agende di prenotazione aziendali dell’ASP di Agrigento. L’attivazione di queste prestazioni rappresenta un significativo potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale, consentendo ai cittadini della provincia di Agrigento di accedere a percorsi diagnostici e assistenziali specialistici direttamente presso il presidio ospedaliero locale, senza la necessità di doversi recare fuori provincia.

Si tratta di importanti prestazioni prestazioni, previste dal nomenclatore regionale: 33.22 – Broncoscopia (fibro-ottica, autofluorescenza, EBUS) – tracheobroncoscopia esplorativa, 33.24 – Prelievo bronchiale in corso di broncoscopia, Biopsia bronchiale, brushing, washing, BAL (non associabile al codice 33.22), 33.21 – Broncoscopia attraverso stoma artificiale, 34.91 – Toracentesi, 34.91.2 – Toracentesi ecoguidata, 86.59.4 – Chiusura di tracheostomia, 88.73.3 – Ecografia toracica (incluso color-doppler se necessario), 89.17.3 – Monitoraggio cardiorespiratorio notturno completo (per studio delle apnee), 89.37.1 – Spirometria semplice (non associabile al codice 89.37.4), 89.44.2 – Test di broncodilatazione farmacologica e test del cammino con valutazione della saturazione arteriosa (Walking Test), 89.65.1 – Emogasanalisi arteriosa sistemica (su sangue capillare o arterioso, inclusa determinazione di pH ed eventuale carbossiemia), 97.23 – Sostituzione di cannula tracheostomica (inclusa la cannula).

L’inserimento di queste prestazioni consente una programmazione ambulatoriale appropriata e conforme alle indicazioni regionali, migliorando l’accessibilità ai servizi e riducendo la mobilità sanitaria passiva. «Si tratta di un risultato di grande rilievo – sottolinea il direttore dell’UOC Gerlando Fiorica – che rafforza il ruolo dell’Ospedale di Agrigento come punto di riferimento per prestazioni specialistiche complesse, a beneficio diretto dei pazienti e dell’intera collettività provinciale».

Le nuove linee di attività broncopneumologiche confermano l’impegno dell’ASP di Agrigento nel valorizzare le competenze professionali interne e potenziare l’offerta sanitaria sul territorio, garantendo cure sempre più qualificate, tempestive e vicine ai cittadini.