Democrazia partecipata ad Agrigento, il progetto vincitore è “Spazi di ascolto e memoria”

Il progetto risultato vincitore di Democrazia Partecipata del Comune di Agrigento, con 251 preferenze, è “Spazi di Ascolto e Memoria”; progetto presentato da Ghiradi Giorgia con l’obiettivo di organizzare uno sportello di ascolto psicologico e attività di riabilitazione cognitiva presso la Biblioteca comunale e/o le chiese del comune di Agrigento”. A darne nota è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e per la partecipazione registrata, che testimonia l’attenzione, l’interesse e il senso di responsabilità civica dimostrati dalla comunità verso il territorio. Siamo già a lavoro per la predisposizione dell’avviso di Democrazia Partecipata per l’anno 2026, al fine di consolidare e rafforzare ulteriormente le opportunità di coinvolgimento nei confronti dei cittadini in quanto parte attiva delle scelte che comportano sviluppo e beneficio del territorio”, si legge in una nota a firma dell’Amministrazione comunale.

Di seguito la classifica dei progetti partecipanti, dal primo al ventesimo posto:

1. Spazi di Ascolto e Memoria

2. Agrigento in Movimento: cultura, sport e turismo tra storia e natura

3. SportivaMente Insieme, spazio fitness

4. Progetto per il decoro urbano della piazza Don Bosco

5. L’Utopia e la Memoria

6. Spring Surf & Skate Fest – San Leone 2026

7. Comunità in movimento tra Villaseta e Monserrato

8. Rigenerazione Ambientale nel Parco Livatino

9. Blue Team

10. Strade Sicure, Città Sostenibile

11. Insieme, Arte e Cinema

12. Rassegna Cinematografica per le Comunità di Piazza Ravanusella

13. Economia Circolare: la valorizzazione del territorio attraverso modelli sostenibili

14. Spazi Aperti: La Nostra Città si Racconta

15. Villa “Gioia dei Bimbi”

16. Insieme si può, Spazi di inclusione, relazione e benessere

17. Mi più Soli

18. Guida Digitale allo Sport ad Agrigento

19. Ravanusella Hub

20. Spazi che respirano