Raccolta differenziata ad Agrigento, ecco come cambia il calendario per le festività di fine anno

Continuano le modifiche al calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Raccolta regolare domani, mercoledì 31 dicembre mentre giovedì 1 gennaio il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro.

Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio organico e pannolini mentre per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il servizio sarà fermo.

La raccolta del vetro sarà eccezionalmente garantita alle utenze domestiche tramite il conferimento nelle isole ecologiche itineranti nei quartieri come da calendario ordinario. Le utenze non domestiche non subiranno modifiche al calendario ad eccezione dell’organico la cui raccolta sarà effettuata nei giorni interessati dalle modifiche. La raccolta tornerà regolare a partire da mercoledì 7 gennaio.