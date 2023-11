PALERMO (ITALPRESS) – Evelina Marconi, per la prima volta in Sicilia, con il suo ultimo progetto artistico targato Textile Anthropology, mediante il quale l’artista vuole studiare il territorio e l’uomo, attraverso il tessile, dove la ricerca botanica mappa il luogo in cui si trova, collezionando, raccogliendo, classificando e stampando campioni di erbe e fiori, molti […]