La piazza di spaccio di Villaseta, 4 condanne

Il quartiere di Villaseta trasformato in un market della droga e, in particolare, della cocaina. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto quattro condanne nei confronti di altrettanti imputati coinvolti in un’inchiesta che ipotizza una vera e propria piazza di spaccio nel popoloso quartiere della Città dei templi.

Il gup ha inflitto 6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Cristian Gastoni, 32 anni; 4 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per Giorgio Orsolino, 35 anni; 4 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione è la condanna disposta per Giuseppe Aliseo, 26 anni; 3 anni di carcere, infine, sono stati inflitti a Salvatore Di Falco, 21 anni. Un quinto imputato – Carmelo Di Maria, 23 anni – ha scelto la via del rito ordinario e viene processato separatamente. Secondo le indagini la base operativa era il popoloso quartiere di Villaseta, nella periferia della Città dei templi, dove in meno di tre mesi sono state documentate oltre cento cessioni di cocaina.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Annalisa Failla, ipotizza un market della droga venduta al dettaglio ad un esercito di clienti che si recava in due punti ben precisi di Villaseta. I fatti contestati risalgono tra il gennaio ed il marzo 2022. Gli imputati sono difesi gli avvocati Salvatore Cusumano, Olindo Di Francesco e Fabio Calogero Inglima Modica.