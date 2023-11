PALERMO (ITALPRESS) – “E’ importante che in ogni scuola esistano spazi di ascolto come questo che oggi intitoliamo a Carolina Picchio, giovane vittima di cyberbullismo nel 2013”. Lo ha detto Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, intervenuto nel pomeriggio al Liceo “Galileo Galilei” di Palermo alla cerimonia di intitolazione del CIC, […]