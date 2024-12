PALERMO (ITALPRESS) – Lo studio legale Palmigiano e Associati è pronto all’evento di fine anno. L’appuntamento è per sabato prossimo, 14 dicembre, a partire dalle ore 18, nella sede di via Rosolino Pilo 11, a Palermo, per la serata “Diritto e Cultura”.Sarà l’occasione per premiare il vincitore del premio “Gaetano Ennio Palmigiano”, lanciato ad aprile […]