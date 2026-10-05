Messina

Crollo Pistunina, Schifani “Stanziati 3 milioni per rimuovere le macerie, manteniamo l’impegno”

Le risorse saranno assegnate al dipartimento regionale della Protezione civile e serviranno a finanziare le operazioni di sgombero, caratterizzazione, recupero e smaltimento delle macerie

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo Schifani ha presentato un emendamento alle variazioni di bilancio che stanzia 3 milioni di euro per gli interventi urgenti necessari dopo il crollo dell’edificio avvenuto lo scorso 30 luglio nella frazione di Pistunina, a Messina.

Le risorse saranno assegnate al dipartimento regionale della Protezione civile e serviranno a finanziare le operazioni di sgombero, caratterizzazione, recupero e smaltimento delle macerie, consentendo di affrontare una delle conseguenze più complesse dell’emergenza e accelerare il ritorno alla normalità nell’area interessata.

“Avevamo assicurato fin dalle prime ore – dice il presidente della Regione Renato Schifaniche la Regione non avrebbe lasciato sola Messina e oggi diamo seguito a quell’impegno con un intervento concreto. A Pistunina sono voluto andare personalmente due giorni dopo il crollo per essere vicino alla comunità e verificare sul posto, insieme alla Protezione civile e alle autorità locali, ciò che era necessario fare. Con questo emendamento mettiamo a disposizione tre milioni di euro per consentire la rimozione e il corretto smaltimento delle macerie. È una risposta dovuta alla città e ai cittadini che hanno vissuto e continuano a vivere le conseguenze di quella tragedia”.

Già nelle ore immediatamente successive al crollo, il presidente della Regione aveva disposto l’invio a Pistunina dei mezzi utilizzati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli, mettendoli a disposizione delle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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