PALERMO (ITALPRESS) – Un’occasione non solo per celebrare una figura fortemente attiva nella lotta alla mafia, ma anche per analizzare le prospettive per contrastarla a partire dal suo insegnamento: per portare avanti tale operazione è stata allestita una tavola rotonda nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo, ricordando a 44 anni dalla scomparsa il […]