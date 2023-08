PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le attività di recupero sul servizio di raccolta stradale a Palermo da parte degli operai e dei mezzi della Rap. Ieri interventi di notte in zona Uditore in una parte di via Ferdinando di Giorgi (ancora da definire), via Zaire, una parte di via Castellana, via Ennio, e via Tritone, via […]