PALERMO (ITALPRESS) – Il Governo regionale, si legge in una nota, ha deliberato lo stanziamento straordinario di un milione di euro in favore del Comune di Palermo per fare fronte all’emergenza in corso nella discarica di Bellolampo a causa degli incendi. La decisione, sottolinea la nota, è un primo e immediato atto concreto dopo l’interlocuzione […]