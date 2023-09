PALERMO (ITALPRESS) – “Gli enti locali sono i protagonisti delle ottomila comunità nazionali. Tutti i comuni hanno necessità di alcune modifiche nel loro assetto: devono poter riassumere personale, oggi non lo possono fare per via del patto di stabilità che ci impone l’Europa, dobbono poter digitalizzare le loro attività e debbono poter qualificare il personale […]