Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni

Oggi, diversi incendi si sono sviluppati nel territorio comunale di Canicatti e nelle sue immediate vicinanze.

Le fiamme, che avevano iniziato a propagarsi, sono state prontamente domate, evitando così maggiori conseguenze alle vicine abitazioni ed hanno riguardato, tra le altre, le vie Costamante, Sant’Angela Merici, Pasolini.

Ad attivare immediatamente gli uomini della S.S.T. ( Squadre Soccorso Tecnico Canicattì) successivamente coadiuvati dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento già impegnati in altri interventi nel territorio di Naro è stato il primo cittadino Vincenzo Corbo.

“A tutti loro va il mio più profondo ringraziamento, dice il sindaco Corbo. Presumibilmente si tratta di incendi dolosi, causati intenzionalmente e incendi colposi, causati da negligenza o imprudenza”, ha concluso.