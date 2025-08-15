Canicattì

Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni

Ad attivare le squadre antincendio è stato il sindaco Vincenzo Corbo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Oggi, diversi incendi si sono sviluppati nel territorio comunale di Canicatti e nelle sue immediate vicinanze.
Le fiamme, che avevano iniziato a propagarsi, sono state prontamente domate, evitando così maggiori conseguenze alle vicine abitazioni ed hanno riguardato, tra le altre, le vie Costamante, Sant’Angela Merici, Pasolini.
Ad attivare immediatamente gli uomini della S.S.T. ( Squadre Soccorso Tecnico Canicattì) successivamente coadiuvati dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento già impegnati in altri interventi nel territorio di Naro è stato il primo cittadino Vincenzo Corbo.
“A tutti loro va il mio più profondo ringraziamento, dice il sindaco Corbo. Presumibilmente si tratta di incendi dolosi, causati intenzionalmente e incendi colposi, causati da negligenza o imprudenza”, ha concluso.

