Catania
Etna, torna operativo l’aeroporto di Catania: cancellate tutte le restrizioni
La nota della Sac
CATANIA (ITALPRESS) –
A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.
Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania. La nota della SAC.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Redazione
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