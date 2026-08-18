Catania

Etna, torna operativo l’aeroporto di Catania: cancellate tutte le restrizioni

La nota della Sac

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) –

A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.
Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania. La nota della SAC. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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