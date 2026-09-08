Caltanissetta

Frana di Niscemi, nuovo sopralluogo di Ciciliano e vertice operativo

Il vertice dopo che una nuova frattura si è aperta nella zona rossa in via Ustica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è giunto stamane a Niscemi per fare il punto sulla frana che ha devastato il comune del Nisseno lo scorso gennaio. Ciciliano ha presieduto un vertice operativo, alla presenza del sindaco Massimiliano Conti, dopo che una nuova frattura si è aperta nella zona rossa, in via Ustica.

“E’ stata registrata questa fessurazione. Si trova nella zona di sud est. Sarà monitorata”, ha spiegato il Capo della Protezione civile, sottolineando che “non vi sono problemi di incolumità per la comunità. La migliore cosa che possiamo fare è continuare a monitorare soprattutto dal punto di vista geologico”. Ciciliano ha ricordato che sono più di 500 famiglie che hanno perso le case: “Ci stiamo muovendo rapidamente per i ristori da erogare”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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