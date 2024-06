PALERMO (ITALPRESS) – I cittadini della Lituania presenti in Sicilia e in particolar modo a Palermo, è chiamato a raccolta in occasione della festa nazionale della Lituania, in programma per il prossimo 6 luglio, in via Annibale 10,a partire dalle ore 19. Un appuntamento per rafforzare la cooperazione con il paese baltico e dare concretezza […]