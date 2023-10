CATANIA (ITALPRESS) – Dal 10 all’11 ottobre 2023 si svolge a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione del Festival CLIL (Content and Language Integrated Learning), una metodologia che sviluppa l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera. L’evento nasce da un’idea promossa dall’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di Misterbianco, che ha trovato un immediato riscontro […]