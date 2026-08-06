Incendio in un palazzo di via Maqueda a Palermo, stabile evacuato e alcuni intossicati

PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella serata di ieri in via Maqueda a Palermo. Le fiamme hanno avvolto i contatori elettrici di un edificio di cinque piani, generando un’intensa coltre di fumo che ha rapidamente invaso il vano scale. Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a evacuare l’intero immobile per motivi di sicurezza. Alcuni residenti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 a causa dell’inalazione dei fumi per i necessari accertamenti medici. Per coordinare le operazioni e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i tecnici dell’Enel per gli interventi di propria competenza.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).